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Жителей Башкирии предупреждают о мокром снеге и шквалистом ветре

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Жителей Башкирии предупреждают о мокром снеге и шквалистом ветре Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о неблагоприятных явлениях: о налипании мокрого снега на проводах и деревьях и порывах ветра до 20 м/с. По данным синоптиков, с 19 на 20 марта ожидается облачная погода. Ночью прогнозируется дождь со снегом, по югу небольшой, днем небольшой дождь со снегом, по югу до умеренного. Местами налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер юго-западный 9-14 м/с, ночью и утром местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +1,-4 градуса, днем 0,+5.

На отдельных участках дорог прогнозируется ухудшение видимости в явлениях 500-1000 метров.

В Уфе ожидается облачная погода. Ночью дождь со снегом, днем небольшой. Ветер юго-западный 9-14 м/с, ночью местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 0,+2, днем +3,+5.

По шкале Бофорта, порывы ветра от 17 до 20 м/с — это «буря». При таком ветре ломаются ветки деревьев. Подобная погода опасна для водных видов транспорта.

Ксения Калинина
Теги: МЧС РБ, предупреждение
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