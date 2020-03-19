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В Башкирии из-за коронавируса в исправительных колониях и СИЗО временно запретили свидания

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В Башкирии из-за коронавируса в исправительных колониях и СИЗО временно запретили свидания Фото: автор

В учреждениях УФСИН Башкирии, в том числе в СИЗО, временно запретили длительные и краткосрочные свидания. По данным пресс-службы ведомства, температуру всех сотрудников и посетителей замеряют бесконтактными термометрами. Допуск людей с повышенной температурой тела запрещен. Между тем, родственникам не запрещается отправлять передачи осужденным.

Меры приняты для предупреждения распространения заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также работников уголовно-исполнительной системы. Соответствующее постановление подписал главный государственной санитарный врач ФСИН России. Ограничения действуют с 16 марта и до особого указания.

«Для недопущения случаев заноса и распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом, в учреждениях уголовно-исполнительной системы РФ организуется и реализуется комплекс других санитарно-противоэпидемических мероприятий», — сообщили в УФСИН РБ. — Просим родственников подозреваемых, обвиняемых, осужденных с пониманием отнестись к введению ограничительных мероприятий. Об их отмене будет сообщено дополнительно, в том числе на официальном сайте ведомства».

Ограничительные меры, в рамках которых приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий, действуют на территории исправительных колоний №2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 16, 21, лечебно-исправительного учреждения №19, лечебно-профилактического учреждения Республиканская больница, в Стерлитамакской воспитательной колонии, колониях-поселениях №5, 6, следственных изоляторах №1, 2, 3, 4, 5.

Ксения Калинина
Теги: СИЗО, коронавирус, УФСИН РБ
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