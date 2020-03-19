Фото: Олег Яровиков Колледжи Башкирии переходят на дистанционное обучение с 23 марта Фото: Олег Яровиков

С 23 марта все 96 колледжей Башкирии переходят на дистанционное обучение, сообщил министр образования и науки региона Айбулат Хажин на выездном «Обрчасе» в Центре развития талантов «Аврора» в Уфе.

Как подчеркнул глава республиканского Минобра, никаких сложностей в плане перехода на дистанционное обучение нет.

Башкирские вузы начали переходить на дистанционное обучение с 16 марта.

«До 23 марта все мероприятия будут завершены», — добавил Айбулат Хажин.

Дети-сироты и студенты-иностранцы будут продолжать жить в общежитиях с соблюдением всех санитарных норм и обучаться дистанционно — также, как и все остальные студенты.