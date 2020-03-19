Фото: ИА «Башинформ» В Москве умерла пожилая женщина с коронавирусом Фото: ИА «Башинформ»

В больнице в Москве умерла пожилая женщина, у которой был подтвержден коронавирус нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией в столице.

Женщину 79 лет госпитализировали 13 марта, с 14 марта но настоянию родственников переведена на лечение в частную медицинскую организацию. После получения положительного результата анализа на коронавирусную инфекцию она была переведена в инфекционную больницу № 2, где и скончалась.

Уточняется, что у пациентки был целый ряд хронических заболеваний.