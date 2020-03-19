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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Решение о продлении школьных каникул в Башкирии до 12 апреля будет принято в конце недели

ОБЩЕСТВО

Окончательное решение о продлении школьных каникул в Башкирии до 12 апреля будет принято в конце следующей неделе, сообщил на выездном «Обрчасе» глава региона Радий Хабиров.

﻿«Вновь подтверждаю, что на данный момент в республике не обнаружено случаев коронавирусной инфекции. Но мы должны понимать, что перед нами стоит серьезная угроза, — подчеркнул он. — Если говорить о системе образования, то мы приняли решение, что наши школьники уходят на каникулы до 6 апреля. По истечению следующей недели мы поймём, какие у нас перспективы и решим, выходим ли мы 6 апреля либо по рекомендации Минобрнауки России продлеваем каникулы до 12-го».
Как отметил руководитель республики, на время школьных каникул детей важно занять чем-то полезным, чтобы каникулы «прошли продуктивно».

В настоящее время существует много различных виртуальных развивающих программ, к примеру, в музеях, которые могли бы заинтересовать школьников.

Кроме того, республика приняла решение не закрывать из-за угрозы коронавируса спортивные учреждения.

﻿«Деятельность спортивных учреждений мы не останавливаем, но при условии, что там будут соблюдаться самые строгие санитарные нормы. Только при таком условии, — подчеркнул Радий Хабиров. — Пока я не вижу оснований для закрытия спортивных и образовательных учреждений. Ещё раз повторю: я сторонник того, чтобы дети чем-нибудь занимались, но при соблюдении всех санитарных норм».

Галина Бахшиева
Теги: образование
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