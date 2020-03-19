Фото: стоп-кадр видео | Видео: со страницы www.facebook.com/alina.suleimanova В Уфе законопослушным участникам дорожного движения предлагают снять клип и выиграть приз Фото: стоп-кадр видео | Видео: со страницы www.facebook.com/alina.suleimanova

В Уфе 19 марта стартовала общегородская акция «Безопасный путь. Весна 2.0». В администрации столицы призывают горожан написать свой рэп на тему ПДД, разместить его в соцсетях с хэштегами #БезопасныйпутьВесна2.0, #УфабезопасныйпутьВесна, получить максимальное количество просмотров, лайков и выиграть приз.

Сотрудники мэрии, ГИБДД, а также представители блогосферы уже сняли свой клип-анонс акции и разместили в соцсетях.

По информации организаторов, к участию в конкурсе видеороликов и фотографий в социальных сетях «Родители, мы вам верим!», «За безопасность!», «Не спеши, на дороге малыши!» приглашаются все законопослушные водители, пешеходы и пассажиры.

«Расскажите в социальных сетях о том, как соблюдаете правила дорожной безопасности и показываете пример своим родным, друзьям и даже незнакомым людям. Не забывайте ставить хэштег #БезопасныйпутьВесна2.0, #УфабезопасныйпутьВесна, — говорится в официальном сообщении. — Самые креативные и творческие авторы видеороликов, хитов, набравшие наибольшее количество лайков и просмотров, самые активные родители и их дети, принявшие участие в рейдах и конкурсах, 24 апреля примут участие в торжественной церемонии награждения и получат ценные призы от администрации Уфы».

Кроме того, все активные и сознательные родители приглашаются к участию в профилактических рейдах «Юный пешеход», которые пройдут около школ совместно с сотрудниками Госавтоинспекции и Центра общественной безопасности. В рамках акции для школьников также пройдет городской конкурс театрализованных постановок «Дети рождаются жить!» по ПДД, слет юных инспекторов движения «Я выбираю ЮИД!», конкурс поделок «Ради жизни на земле – соблюдаем ПДД», конкурс на лучшее исполнение рэп-хитов по правилам дорожного движения.

Положения конкурсов размещены на официальном сайте Управления образования во вкладке «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма».