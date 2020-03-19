В Уфе из-за коронавируса дезинфицируют трамваи и троллейбусы
В целях недопущения распространения коронавируса в электротранспорте Уфы проводят дезинфекционные мероприятия, сообщает пресс-служба мэрии.
По словам исполнительного директора МУЭТ города Александра Ежкова, дезинфекция проводится хлорамином после каждого заезда вагона с линии в депо.
«Дезинфицирующая обработка осуществляется после влажной уборки. Процесс обеззараживания занимает 10- 15 минут. Первым делом обрабатываются потолок, стены и окна, двери, сидения, поручни. Сотрудники имеют перчатки, респираторы, в каждом вагоне висят памятки. Обработка будет проводиться до тех пор, пока не объявят, что угроза заболевания миновала», — отметил он.Напомним, что с 18 марта глава республики Радий Хабиров ввел режим повышенной готовности в республике для предотвращения возможного распространения коронавирусной инфекции.
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