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19 марта Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе из-за коронавируса дезинфицируют трамваи и троллейбусы

ОБЩЕСТВО

В целях недопущения распространения коронавируса в электротранспорте Уфы проводят дезинфекционные мероприятия, сообщает пресс-служба мэрии.

По словам исполнительного директора МУЭТ города Александра Ежкова, дезинфекция проводится хлорамином после каждого заезда вагона с линии в депо.

﻿«Дезинфицирующая обработка осуществляется после влажной уборки. Процесс обеззараживания занимает 10- 15 минут. Первым делом обрабатываются потолок, стены и окна, двери, сидения, поручни. Сотрудники имеют перчатки, респираторы, в каждом вагоне висят памятки. Обработка будет проводиться до тех пор, пока не объявят, что угроза заболевания миновала», — отметил он.
Напомним, что с 18 марта глава республики Радий Хабиров ввел режим повышенной готовности в республике для предотвращения возможного распространения коронавирусной инфекции.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, дезинфекция
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