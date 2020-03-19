Фото: Ксения Калинина Предприятие Башкирии хотело купить для сотрудников маски, но осталось без 100 тысяч рублей Фото: Ксения Калинина

В дежурную часть полиции Нефтекамска обратился представитель одного из предприятий города. Выяснилось, что для обеспечения своих сотрудников средствами индивидуальной защиты нефтекамская организация по интернету нашла предложение по поставке медицинских масок.

«На одном из сайтов якобы поставщика предприятие заказало медицинские маски и оплатило заказ на сумму в 100 тысяч рублей. Но товар доставлен не был. Контакты стали недоступны», — сообщила сотрудница Отдела МВД России по городу Нефтекамску Сюмбэль Валеева.

Предварительно стражи порядка установили, что сайт по продаже масок был запущен мошенниками.

«Уважаемые граждане, работники учреждений и предприятий, будьте бдительны. Производите заказы только после тщательной проверки продавцов и интернет-сайтов, после ознакомления с отзывами», — призвали в ведомстве.