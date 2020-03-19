В Башкирии запустили горячую линию для туристов

в субботу и воскресенье — с 11.00 до 18.00.

с понедельника по пятницу — с 10.00 до 20.00;

По всем вопросам зарубежных туров, деятельности туристических агентств и туроператоров можно звонить по номеру: 8 800 505 94 56.

Госкомитет Республики Башкортостан по туризму и Ассоциация «БашТурСоюз» запустили горячую линию для туристов.

Лейла Аралбаева

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмитеили

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях