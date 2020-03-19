В Башкирии запустили горячую линию для туристов
В Башкирии запустили горячую линию для туристов Фото: Карина Камаева
Госкомитет Республики Башкортостан по туризму и Ассоциация «БашТурСоюз» запустили горячую линию для туристов.
По всем вопросам зарубежных туров, деятельности туристических агентств и туроператоров можно звонить по номеру: 8 800 505 94 56.
График работы колл-центра:
с понедельника по пятницу — с 10.00 до 20.00;
в субботу и воскресенье — с 11.00 до 18.00.
«Просим вас передать в колл-центр информацию о самостоятельных туристах, которые в данный момент находятся за пределами страны», — сообщил председатель Госкомитета по туризму Салават Нафиков.