Фото: автор Минтруд Башкирии: жителей республики ждут длинные праздничные выходные Фото: автор

В мае жителей республики ждут длинные праздничные выходные. Минтруд Башкирии сообщил, что в честь Дня весны и труда и Дня Великой Победы отдыхать предстоит восемь дней.

Жители региона будут отдыхать пять дней подряд — с 1 по 5 мая включительно. После следует короткая рабочая неделя — с 6 по 8 мая. С 9 по 11 мая включительно — также нерабочие праздничные дни.

К тому же 30 апреля и 8 мая рабочий день будет сокращён на один час.