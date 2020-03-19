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В Башкирии во время карантина пожилым людям будут доставлять на дом продукты и лекарства

ОБЩЕСТВО
Фото: Мирон Доровских

В Башкирии во время карантина пожилым людям будут доставлять на дом продукты и лекарства Фото: Мирон Доровских

В Башкирии одиноко проживающим пожилым людям и инвалидам будут доставлять продукты питания, предметы первой необходимости и лекарства на дом. Мера соцподдержки для данных категорий граждан организуется в рамках профилактики коронавируса в силу их наибольшей уязвимости.

При Министерстве семьи, труда и соцзащиты населения республики создается временный центр, который будет осуществлять снабжение продуктами питания и товарами первой необходимости пожилых людей. Его работа начнется в ближайшие дни.

﻿«Будут обеспечиваться те пожилые и инвалиды, кто уже находятся у нас обслуживании, а также пожилые граждане, выявленные по информации глав администраций муниципалитетов и других официальных источников. Будем работать и по заявкам и обращениям, которые будут поступать на многоканальный колл-центр», — рассказал «Башинформу» замминистра Юрий Мельников.
Напомним, колл-центр по оказанию консультативной помощи в условиях распространения коронавирусной инфекции работает в Уфе. Его номер 8-800-250-56-04.

По вопросам профилактики коронавирусной инфекции все граждане могут обращаться в Единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону 8-800-555-49-43. Он работает круглосуточно, сотрудники могут ответить на базовые вопросы о COVID-19.

Круглосуточные номера телефона «горячей линии» Министерства здравоохранения республики по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией: 8 (347) 286-58-27, 8 (347) 279-91-20 (многоканальный, круглосуточный).

Гульфия Акулова
Теги: социальная помощь
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