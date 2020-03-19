Фото: Олег Яровиков Что должны знать о самоизоляции прибывающие из стран, неблагополучных по коронавирусу Фото: Олег Яровиков

Роспотребнадзор информирует об основных принципах самоизоляции, которой подлежат все граждане, прибывающие из стран, неблагополучных по коронавирусу,

Под самоизоляцией подразумевается изоляция лиц, прибывших из неблагополучных по СОVID-19 стран, в изолированной квартире с исключением контакта с членами своей семьи или другими лицами.

Изолируемый должен находиться в помещении, где проживает как собственник, наниматель или на других законных основаниях.

Изолируемый, не ограничен в своих правах на территории своего жилья — контакт с людьми возможен посредством видео/аудио, интернет связи, однако, покидать его не имеет права.

По прибытии в Россию необходимо сообщать о своем возвращении в из неблагополучных по инфекции стран, месте, датах пребывания, адресе места самоизоляции и другую контактную информацию по телефону горячей линии территориального органа Роспотребнадзора или органа исполнительной власти субъекта РФ для дальнейшей передачи информации в медицинскую организацию, которой устанавливается медицинское наблюдение за прибывшим.

Режим самоизоляции устанавливается сроком на 14 дней, с момента пересечения границы России. При условии совместного путешествия нескольких лиц, проживающих в одной квартире, возможна совместная изоляция нескольких лиц. Не рекомендуется пребывание домашних животных в квартире, где осуществляется самоизоляция.

При невозможности обеспечения изоляции в домашних условиях, а также для лиц, не имеющих постоянного места жительства, предусматривается изоляция в специально развернутых обсерваторах.

Лицам, находящимся в изоляции, запрещается выходить из помещения, даже для покупки продуктов, выноса мусора и т.д. Для этого могут привлекаться родственники, службы доставки, волонтеры без личного контакта с изолируемым.

Изолируемый имеет право покидать место изоляции в следующих случая: при возникновении ЧС техногенного или природного характера; в случае возникновения угрозы жизни или здоровью; при появлении первых симптомов заболевания COVID-19. В последнем случае необходимо обратиться в медицинскую организацию, после чего изолируемого переводят в инфекционный госпиталь.

За изолируемым устанавливают медицинское наблюдение на дому с обязательной ежедневной термометрией. На 10 сутки изоляции производится отбор материала для исследования на COVID-19.

На все время нахождения в режиме изоляции на дому, открывается двухнедельный лист нетрудоспособности.

Контроль за самоизоляцией лиц возлагается на участковых уполномоченных полиции.

При нарушении режима изолируемый подлежит помещению в изолятор.

Самоизоляция завершается после 14-дневного срока изоляции на дому, в случае отсутствия признаков заболевания, на основании отрицательного результата лабораторных исследований материала.