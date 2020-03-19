Фото: tomografa.net В Башкирии растет число заболевших туберкулезом - Роспотребнадзор Фото: tomografa.net

В Башкортостане второй год подряд наблюдается рост заболеваемости туберкулезом. По информации пресс-службы регионального Роспотребнадзора, в 2019 году уровень заболеваемости активным туберкулезом составил 43,8 случая на 100 тысяч населения. Это на 10% выше, чем в 2018 году — 39,8 случая. В 2017 году показатели были чуть выше 40,9 случая на 100 тысяч населения.

Средние показатели заболеваемости в Башкирии также оказались выше среднероссийского и по Приволжскому федеральному округу на 13,4% и 15,8% соответственно (2018 г. — на 5,3% и 1,3%).

Наиболее высокая заболеваемость активным туберкулезом зарегистрирована в 23 городах и районах из 69. Лидерами среди них стали Белорецкий (96,3), Иглинский (90,7), Салаватский (84,9) районы. Вместе с тем в ведомстве отметили положительные тенденции относительно заболеваемости туберкулезом среди детей. В прошлом году она снизилась на 4,8% и составила 4,5 на 100 тысяч детского населения.