В Уфе прошел смотр противопаводкой спецтехники

Подготовка к весеннему половодью в республике в самом разгаре. Накануне в Уфе прошел смотр спецтехники. А спасатели начали информирование населения. Только в уфимской Нижегородке за день обходят около 30 домов. Раздают памятки и выясняют, кто нуждается в дополнительной помощи. В основном — это пожилые и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Тем временем окраину уже потихоньку начинает подтапливать. Уровень конечно не критичный — но ситуация уже под контролем экстренных служб.

На сегодняшний день в Башкирии в полной боевой готовности находятся 3000 единиц техники, а также 12 тысяч человек личного состава. Это вездеходы, лодки, которые будут принимать участие в устранении последствий паводка. Особая роль уделена и беспилотникам-разведчикам. Увидеть их можно было площади «Уфа-Арены».

Прогнозы о начале паводка пока не даются. Все будет зависеть исключительно от погоды. Более точную информацию метеорологии обещают предоставить в 20-ых числах марта.