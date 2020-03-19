Погода на 19 марта в Башкирии: ветрено, но тепло
По прогнозам синоптиков, в четверг, 19 марта, в Башкирии будет преобладать переменная облачность. Днем местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, по северу до умеренных. Ветер юго-западный, южный 9-14 м/с в порывах до 15-20 м/с. В дневные часы воздух прогреется до +2, +7 градусов.
На отдельных участках автодорог гололедица, ухудшение видимости до 1-2 км.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Погода на 19 марта в Башкирии: ветрено, но тепло
Законопослушные водители и пешеходы Уфы примут участие в весенней акции
В Башкирии селянин снял видеосериал про ямочный ремонт в Чекмагуше
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Фоторепортажи