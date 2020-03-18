В Башкирии селянин снял видеосериал про ямочный ремонт в Чекмагуше
В Башкирии селянин снял видеосериал про ямочный ремонт в Чекмагуше Фото: Соцсети
Неравнодушный житель села Чекмагуш снял видеосериал о ямочном ремонте на главной улице населенного пункта. По словам автора роликов, сначала дорожные выбоины рабочие заложили кирпичами. Автолюбители явно испытывали проблемы и старались объехать «заделанное» место. В итоге рабочие собственноручно собрали кирпичи.
Вторая серия видеооператора и режиссера в одном лице заключалась в том, что на место приехала бригада «дорожных строителей» и смесью из песка и камней засыпали ямы. Мужчина одним пальцем руки разрушил вновь созданную конструкцию.
Асфальтобетонная смесь появилась в ямах под конец дня.
«Хотя бы так», — резюмировал автор видеосериала.