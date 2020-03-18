В Башкирии школы перейдут на дистанционное обучение, в детсадах введены особые меры

Все школы Башкирии после весенних каникул, которые продлятся по 5 апреля, перейдут на дистанционное обучение. Об этом сообщил министр образования республики Айбулат Хажин. Пока учащиеся будут отдыхать, учителя пройдут курсы повышения квалификации по использованию электронного оборудования.

«Для тех учеников, родители и законные представители которых не имеют возможности оставить ребенка дома, будут организованы специальные группы в школах не более 15 человек», — уточнил министр образования региона.

По словам Айбулата Хажина, отставания по программе школьников не будет, поэтому продлевать программу на лето никто не собирается.

Закрывать на карантин детские сады республика не собирается. Однако для родителей вводится ограничение: сопровождающих не будут пропускать в здание дошкольного образования, передавать ребенка в группу необходимо будет при входе. Также у каждого малыша будут проверять температуру. Помещения детсадов будут ежедневно дезинфицировать.

Помимо этого в министерстве заверили, что летние лагеря готовятся к приему детей в каникулы, заявки уже принимаются.

С 19 марта начнет работу горячая линия Минобра Башкирии для прояснения ситуации по коронавирусной инфекции +7 (347) 292-11-52. Работать она будет по будням с 9.00 до 18.00 часов.