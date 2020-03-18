Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.88 ↓

EUR 82.30 ↑

18 марта Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Евровидение 2020 отменено, но группа Little Big стала досрочным победителем

ОБЩЕСТВО

Евровидение-2020, которое должно было состояться в Нидерландах, отменено. Об этом официально сообщили организаторы вокального конкурса. Причина очевидная – распространение нового вида коронавируса. В связи с этим российская группа Little Big и вместе с ней уроженка Башкирии и солистка группировки «Ленинград» Флорида Чантурия не поедут покорять европейского зрителя.

Однако генеральный директор Первого канала Константин Эрнст уже назвал россиян победителями, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

«Для себя сочтем, что в 2020 году на «Евровидении» по результатам просмотров на официальном YouTube конкурса с безусловным отрывом победила группа Little Big», — отметил Эрнст.

Сегодня клип «UNO» набрал более 33 млн просмотров.

ИА «Башинформ»
Теги: Евровидение, Little Big
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
С подозрением на коронавирус в стационарах Башкирии находится 41 человек
По состоянию на 8.00 утра 17 марта 2020 года с подозрением на коронавирус в стационарах Республики Башкортостан находится 41 человек, из них шестеро дете
В Башкирии введен режим повышенной готовности по коронавирусу
С 18 марта Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров ввел режим повышенной готовности в республике для предотвращения возможного распространения корон
Жители Башкирии смогут увидеть соединение Марса и Юпитера
Жители Башкирии смогут увидеть соединение Марса и Юпитера. Это любопытное астрономическое явление произойдет уже в эту пятницу, 20 марта, в 11.23 по уфим
Опыт и профессионализм ГК «Первый Трест» оценили на федеральном уровне
ГК «Первый Трест» вновь в составе жюри одной из самых престижных федеральных премий в сфере недвижимости Urban Awards. С 2009 года независимый интернет-п
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть