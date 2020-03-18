Евровидение 2020 отменено, но группа Little Big стала досрочным победителем

Евровидение-2020, которое должно было состояться в Нидерландах, отменено. Об этом официально сообщили организаторы вокального конкурса. Причина очевидная – распространение нового вида коронавируса. В связи с этим российская группа Little Big и вместе с ней уроженка Башкирии и солистка группировки «Ленинград» Флорида Чантурия не поедут покорять европейского зрителя.

Однако генеральный директор Первого канала Константин Эрнст уже назвал россиян победителями, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

«Для себя сочтем, что в 2020 году на «Евровидении» по результатам просмотров на официальном YouTube конкурса с безусловным отрывом победила группа Little Big», — отметил Эрнст.

Сегодня клип «UNO» набрал более 33 млн просмотров.