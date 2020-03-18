Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.88 ↓

EUR 82.30 ↑

18 марта Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Уфимцев на карантине будут учить иностранным языкам, готовить и читать книжные новинки

ОБЩЕСТВО

Жителей Уфы, которые оказались на карантине из-за подозрения по коронавирусу или другим инфекционным заболеваниям, будут образовывать по городскому телевидению: учить иностранным языкам, вкусно готовить, разбираться в книжных новинках. Они узнают о фильмах, медицине и образовании в республике.

Со следующей недели (23 марта) на муниципальном телеканале стартует проект «Вся Уфа, останься дома!». В студию будут приглашать экспертов из разных сфер, которые будут делиться своими знаниями, лайфхаками, связываться с другими городами и странами.

Зрители могут звонить по телефону +7 (347) 254-70-08, отвечать на «вопрос дня» и выиграть путевку в санаторий Башкирии.

ИА «Башинформ»
Теги: Вся Уфа, карантин, коронавирус
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
С подозрением на коронавирус в стационарах Башкирии находится 41 человек
По состоянию на 8.00 утра 17 марта 2020 года с подозрением на коронавирус в стационарах Республики Башкортостан находится 41 человек, из них шестеро дете
В Башкирии введен режим повышенной готовности по коронавирусу
С 18 марта Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров ввел режим повышенной готовности в республике для предотвращения возможного распространения корон
Жители Башкирии смогут увидеть соединение Марса и Юпитера
Жители Башкирии смогут увидеть соединение Марса и Юпитера. Это любопытное астрономическое явление произойдет уже в эту пятницу, 20 марта, в 11.23 по уфим
Опыт и профессионализм ГК «Первый Трест» оценили на федеральном уровне
ГК «Первый Трест» вновь в составе жюри одной из самых престижных федеральных премий в сфере недвижимости Urban Awards. С 2009 года независимый интернет-п
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть