Уфимцев на карантине будут учить иностранным языкам, готовить и читать книжные новинки

Жителей Уфы, которые оказались на карантине из-за подозрения по коронавирусу или другим инфекционным заболеваниям, будут образовывать по городскому телевидению: учить иностранным языкам, вкусно готовить, разбираться в книжных новинках. Они узнают о фильмах, медицине и образовании в республике.

Со следующей недели (23 марта) на муниципальном телеканале стартует проект «Вся Уфа, останься дома!». В студию будут приглашать экспертов из разных сфер, которые будут делиться своими знаниями, лайфхаками, связываться с другими городами и странами.

Зрители могут звонить по телефону +7 (347) 254-70-08, отвечать на «вопрос дня» и выиграть путевку в санаторий Башкирии.