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18 марта Среда

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Из аэропорта «Уфа» отменены прямые перелеты в восемь стран

ОБЩЕСТВО

Аэропорт «Уфа» 18 марта обновил информацию об отмененных международных рейсах. Решение принято как мера предосторожности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Во всех случаях специалисты воздушной гавани башкирской столицы советуют обращаться в авиакомпании или места приобретения билетов по возврату денег.

Отменены следующие рейсы:

С 3 по 24 апреля рейс Анталья-Уфа-Анталья авиакомпании Red Wings;

С 19 марта по 30 апреля рейс Уфа-Баку-Уфа авиакомпании Buta Airways;

С 18 марта по 1 апреля рейс Уфа-Ташкент-Уфа авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари»;

С 20 марта по 24 апреля рейс Уфа-Баку-Уфа авиакомпании NordStar;

С 19 марта по 29 апреля рейс Уфа-Душанбе-Уфа авиакомпании «Уральские авиалинии»;

С 30 марта по 28 мая рейс Уфа-Ереван-Уфа авиакомпании «Азимут»;

С 30 января по 28 мая рейс Уфа-Санья авиакомпании «Ай Флай»;

С 19 марта рейс Уфа-Гоа авиакомпании «Азур эйр» и с 21 марта авиакомпании «Роял Флайт»;

С 20 марта по 29 мая рейс Уфа-Вена авиакомпании «Ютэйр».

ИА «Башинформ»
Теги: аэропорт Уфа, авиасообщение, авиарейсы, коронавирус
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