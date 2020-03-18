Из аэропорта «Уфа» отменены прямые перелеты в восемь стран
Аэропорт «Уфа» 18 марта обновил информацию об отмененных международных рейсах. Решение принято как мера предосторожности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Во всех случаях специалисты воздушной гавани башкирской столицы советуют обращаться в авиакомпании или места приобретения билетов по возврату денег.
Отменены следующие рейсы:
С 3 по 24 апреля рейс Анталья-Уфа-Анталья авиакомпании Red Wings;
С 19 марта по 30 апреля рейс Уфа-Баку-Уфа авиакомпании Buta Airways;
С 18 марта по 1 апреля рейс Уфа-Ташкент-Уфа авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари»;
С 20 марта по 24 апреля рейс Уфа-Баку-Уфа авиакомпании NordStar;
С 19 марта по 29 апреля рейс Уфа-Душанбе-Уфа авиакомпании «Уральские авиалинии»;
С 30 марта по 28 мая рейс Уфа-Ереван-Уфа авиакомпании «Азимут»;
С 30 января по 28 мая рейс Уфа-Санья авиакомпании «Ай Флай»;
С 19 марта рейс Уфа-Гоа авиакомпании «Азур эйр» и с 21 марта авиакомпании «Роял Флайт»;
С 20 марта по 29 мая рейс Уфа-Вена авиакомпании «Ютэйр».