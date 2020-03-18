«Он умирал, но все еще дрался»: Как погиб командир полка 112-й Башкавдивизии Гарей Нафиков

Фото: Национальный архив РБ Фото: Национальный архив РБ

Оставшиеся в живых тридцать бойцов майора Нафикова увидели, что вокруг тысяча немцев, и тысяча немцев увидела, что в селе тридцать кавалеристов. Хронику подвига героя Великой Отечественной войны опубликовала газета «Советская Башкирия» в 1967 году. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

Пять километров ржаных полей отделяли рощу, где собрался для атаки полк, от села, где засели немцы. К девятому часу стало темно. Полк пошел в атаку. Все широкое ржаное поле оказалось усеянным автоматчиками. То стреляя вниз, то убивая молчаливой сталью, бойцы пробивались к селу.

Подразделения полка в темноте зашли слева и справа и заняли соседние деревни и перелески, а сам командир полка майор Гарей Нафиков с полусотней бойцов ворвался в село.

Это был ночной налет, жестокий и страшный своей неожиданностью. На улицах в кучу сгрудились обозы, артиллерия. Немцы стреляли с чердаков, забивались в сараи, разбегались в рожь, лежали на черных улицах, молчащие, растерянные, изрубленные. Разрывы гранат короткими вспышками освещали куски улиц. На главной улице стояли четыре тяжелых орудия с изуродованными, взорванными механизмами.

Всю ночь в селе шла рукопашная схватка. «Четыреста немцев было убито за ночь, — рассказывают в газете. — Часть отряда Нафикова легла вместе с ними. Но когда начало светать, то оказалось, не четыреста и не пятьсот, а больше тысячи немцев было в селе. И не только оставшиеся тридцать бойцов Нафикова увидели, что немцев здесь тысяча, но и тысяча немцев увидела, что в селе тридцать кавалеристов».

Немцы стали высыпать отовсюду – с чердаков, из подвалов, с задних дворов. В утреннем тумане стояла автоматная трескотня. Майор Гарей Нафиков решил пробиться во что бы то ни стало.

Снова разгорелась рукопашная. Окружив цепью бойцов своих раненых, Нафиков приказал им отступать, а сам с горстью автоматчиков прикрывал отход. Немцы стреляли со всех сторон. Какой-то немецкий автоматчик выстрелил сзади майору в спину. Автоматчика убили, но раненому Нафикову становилось все труднее идти. Он шел, тяжело дыша, отстреливаясь и останавливаясь, чтобы перевести дыхание.

Уже совсем рассвело, когда группа бойцов, отход которой они прикрывали, выбралась из села в рожь и была в сравнительной безопасности. Но майору вместе с оставшимися в живых бойцами нужно было пройти еще несколько домов. Двигаться было все труднее. Нафиков истекал кровью. И вот рядом с ним осталось всего двое автоматчиков – Абсалямов и Юлдашбаев. Бойцы понесли обессилевшего майора.

На углу, в конце деревни, выскочившие из-за дома немцы открыли по ним в упор автоматный огонь. Все трое упали на землю, и майор, не выпускавший автомата, скрипнув зубами, упер его в раненую руку и лежа дал несколько очередей. Он уже умирал, но все еще дрался. Немцы упали. Абсалямов и Юлдашбаев снова приподняли и унесли майора. Через минуту еще одна пуля поразила его. Он неподвижно повис на руках бойцов, и они понесли его бездыханное тело по ржи, через крупные степные овраги.

Командир 294-го кавалерийского полка 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, уроженец Белебеевского уезда Уфимской губернии Гарей Абдуллович Нафиков геройски погиб 10 июля 1942 года около села Лобановка Курской области. Посмертно награжден орденом Красной Звезды.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.