Фото: пресс-служба главы РБ Назван главный победитель конкурса «Трезвое село», который получил полмиллиона рублей Фото: пресс-служба главы РБ

Подведены итоги Республиканского конкурса «Трезвое село», который проводил Всемирный Курултай башкир. В Доме Республики прошла церемония награждения победителей. Первое место и премия в размере 500 тысяч рублей достались д. Башкирская Ургинка Зианчуринского района, в которой проживает 1010 человек.

«10-15 лет назад Башкирская Ургинка имела славу одной из самых пьющих в районе. За год проделана огромная работа: были ликвидированы все точки продажи алкоголя, взяты под шефство неблагополучные семьи. Работа начинается с детского сада, малыши под особой заботой старшего поколения. Балан-байрам (праздники калины), ярмарки, другие яркие мероприятия не дают жителям сидеть сложа руки. Сегодня сюда переезжают и из других деревень», — пояснили организаторы конкурса.

На втором месте с премией 250 тысяч рублей – деревня Зелимово Баймакского района. Сертификат на 150 тысяч рублей за третье место получила д. Карткисяк Аскинского района.

Вручая награды, глава Башкортостана Радий Хабиров отметил важность народного проекта и поблагодарил всех участников конкурса.

«На вас, активистах, держится наша земля, — сказал глава республики. — Наш успех измеряется человеческими жизнями. Мы боремся против отравления суррогатом, мы спасаем людей».

Радий Хабиров предложил увеличить призовой фонд республиканского конкурса «Трезвое село» в 10 раз, а также расширить его географию. В 2020 году, по мнению главы республики, следует максимально увеличить количество участников, а в будущем организовать участие и городов — такая задача поставлена перед организаторами. Правительству Республики Башкортостан поручено разработать специальную комплексную программу развития пяти сел-победителей.

«Конкурс — это больше, чем проект. Победителей в этом проекте трудно сосчитать — это сотни сохраненных семей и жизней, десятки новых реализованных идей по благоустройству своих сел, новые кружки и секции, закрытие точек, продающих алкоголь, и главное, — понимание, что альтернатива пагубным привычкам есть. И это в наших руках!», — отметила заместитель председателя Госсобрания РБ, председатель президиума Всемирного курултая башкир Эльвира Аиткулова.

Напомним, в проекте приняли участие 464 села из 52 районов республики, после подведения итогов на муниципальном уровне 47 населенных пунктов — по одному от каждого района, заявились на республиканский уровень. После этапа публичной защиты в финал вышли 15 сел. Победителем интернет-конкурса стало село Старокурманкеево Давлекановского района, жители получили сертификат на строительство детской площадки.

«Жители д. Старокурманкеево стали известны всей республике «Ауылпиадой». Все 16 сельских поселений района приняли участие в зимних видах спорта — соревновались по лыжам, биатлону, устроили хоккейный турнир, состязались на тюбингах», — рассказали в пресс-службе исполкома Курултая башкир.