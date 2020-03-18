Правительство РФ утвердило временные правила оформления больничных при карантине

Правительство утвердило временные правила оформления больничных и выплаты пособий по нетрудоспособности в случае карантина. Правила будут действовать с 20 марта по 1 июля.

Они распространяются на застрахованных граждан, прибывших в Россию из стран с коронавирусом, и проживающих с ними.

Как говорится в постановлении, после получения документов Фонд социального страхования должен в течение одного дня оплатить первую неделю больничного, но не позднее седьмого дня. Оплата за последующие дни происходит течение одного дня с момента окончания больничного.

Для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности необходимо направить заявление о выдаче электронного листка нетрудоспособности, используя личный кабинет застрахованного лица в единой системе идентификации и аутентификации. При этом заявление может быть подано за другое, не зарегистрированное в системе, но застрахованное лицо.

В заявлении указываются: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства (места пребывания), СНИЛС, номер полиса обязательного медстрахования, номер и дата выдачи паспорта гражданина РФ. При подаче заявления за другое лицо: согласие на подачу заявления о выдаче электронного листка нетрудоспособности от его имени, сведения, подтверждающие факт совместного проживания.