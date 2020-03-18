Платформа Payzakat и фонд «Закят» подписали договор о сотрудничестве

Стороны запускают совместный проект по сбору добровольных (садаки) и обязательных (закят аль фитр) сборов до окончания месяца Рамадан. Рассматривается вопрос о создании совместных цифровых каналов. Российская платформа Payzakat (входит в экосистему Сбербанка) и благотворительный фонд «Закят» (один из ведущих мусульманских фондов в России) подписали договор о сотрудничестве.

В рамках соглашения платформа Payzakat и благотворительный фонд «Закят» будут осуществлять проекты, направленные на решения вопросов социальной и медицинской помощи. Стороны уверены, что совместная работа позволит повысить внимание общества к проблемам людей, нуждающихся в помощи. Payzakat и фонд «Закят» запускают совместный проект по сбору добровольных (садаки) и обязательных (закят аль фитр) сборов до окончания месяца Рамадан. Средства будут направлены на проект «Баракат» для обеспечения малоимущих семей и на лечение больных детей в рамках проекта «Нур». Также рассматривается вопрос о создании совместных цифровых каналов для продвижения благотворительной деятельности.

Payzakat — это платформа для сбора и распределения обязательных и добровольных платежей, собираемых мусульманским сообществом в пользу неимущих и нуждающихся. Payzakat — победитель первой волны внутрикорпоративного акселератора Sber#Up. Сбербанк владеет 25% компании.

С помощью чат-ботов, интегрированных в социальные сети, пользователи рассчитывают платеж (садагу, закят, закят аль фитр), распределяют его между благотворительными фондами, выбирают проекты для пожертвования и получают обратную связь от Payzakat. В их число попадают только реально существующие проекты — с прозрачным процессом отслеживания развития и использования поступивших средств. Система мониторинга Payzakat следит за ходом реализации проекта в режиме реального времени, а с помощью умного чат-бота филантроп получает своевременную обратную связь о состоянии проекта.

Благотворительный фонд «Закят» был создан в 2011 году Духовным управлением мусульман европейской части России для организации и координации благотворительной деятельности и призван осуществлять сбор и распределение средств обязательной мусульманской милостыни — закят, — а также иных добровольных пожертвований граждан на благотворительные программы фонда. Президент фонда «Зякат» — муфтий шейх Равиль Гайнутдин. Фонд «Закят» занимается оказанием помощи социально незащищенным слоям населения — сиротам, оставшимся без попечения; многодетным и малоимущим семьям; ветеранам и инвалидам, — а также сбором средств и помогает в оплате лечения тяжелобольным детям и взрослым.