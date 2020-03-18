Как использовать свободное время на карантине с пользой для семьи?

Совместный просмотр фильмов

Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, «Кинопоиск HD» и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса. Это уникальная возможность посмотреть сериалы и фильмы, которые откладывались на потом. Так, онлайн-кинотеатр Okko запустил чат-бот с бесплатными подписками для тех, кто остался дома на карантине из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Чат-бот выдает промокод на пакет подписок «Оптимум» на 14 дней, предложением могут воспользоваться все пользователи, которые не имеют действующей подписки. В свою очередь, онлайн-кинотеатр Ivi сообщил на своей странице «ВКонтакте» о введении месячной подписки стоимостью 1 рубль для новых пользователей, акция продлится в течение месяца. Онлайн-кинотеатр Premier предоставил бесплатный доступ к контенту, произведенному ресурсами холдинга «Газпром-медиа». Сервис «КиноПоиск HD» также сообщил, что открывает бесплатный доступ к контенту до конца апреля для всех пользователей, не имеющих подписку на данный момент. Аналогичное решение сроком на месяц принял онлайн-сервис more.tv.