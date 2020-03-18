Как использовать свободное время на карантине с пользой для семьи?
Как использовать свободное время на карантине с пользой для семьи? Фото: Depositphotos.com
Современные люди часто жалуются на катастрофическую нехватку времени на семью. Возможный карантин из-за коронавируса и предстоящие внеплановые школьные каникулы идеально подходят для того, чтобы восполнить этот недостаток внимания. Предлагаем вашему вниманию несколько советов, как использовать освободившееся время на карантине с пользой для себя и семьи.
- Эрмитаж
- Пятичасовое путешествие по Эрмитажу.
- Metropolitan Opera анонсировала бесплатные стримы Live in HD со следующей недели каждый день, в понедельник «Кармен», в четверг «Травиата», 22-го «Евгений Онегин».
- Венская опера тоже проводит бесплатные трансляции на период карантина.
- Трансляции балетов Большого театра, 29 марта «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева.
- Проект Гугла Arts and Culture.
- Амстердамский музей Ван Гога
- Третьяковская галерея
- Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum), Вена
- Цифровые архивы Уффици
- Лувр
- Государственный Русский музей (Санкт-Петербург)
- Британский музей, онлайн-коллекция одна из самых масштабных, более 3,5 млн экспонатов.
- Британский музей, виртуальные экскурсии по музею и экспозициям на официальном YouTube канале.
- Музей Прадо, фото более 11 тысяч произведений, поиск по художникам (с алфавитным указателем) и тематический поиск.
- Музеи Ватикана и Сикстинская капелла.
- Метрополитен-музей, Нью-Йорк.
- Онлайн-коллекция музея Гуггенхайм.
- Музей Сальвадора Дали.
- Видео-галерея NASA, недлинные видео в высоком разрешении. Смитсоновский музей.
- Национальный музей в Кракове.
- Музей изобразительных искусств в Будапеште.
- Музеи Нью-Йорка — виртуальные коллекции и экскурсии, архивы лекций и рассказов самих художников.