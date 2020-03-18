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Как использовать свободное время на карантине с пользой для семьи?

ОБЩЕСТВО
Фото: Depositphotos.com

Как использовать свободное время на карантине с пользой для семьи? Фото: Depositphotos.com

Современные люди часто жалуются на катастрофическую нехватку времени на семью. Возможный карантин из-за коронавируса и предстоящие внеплановые школьные каникулы идеально подходят для того, чтобы восполнить этот недостаток внимания. Предлагаем вашему вниманию несколько советов, как использовать освободившееся время на карантине с пользой для себя и семьи.

Подтянуть знания
Период вынужденных выходных можно потратить на изучение чего-то нового, например, иностранного языка или освоение новых компьютерных программ, которые вам могут пригодиться в дальнейшем, а также позаниматься с детьми и восполнить пробелы по некоторым предметам школьной программы. Бесплатные курсы по направлениям: программирование, дизайн, управление и маркетинг доступны на сайте geekbrains.ru. https://geekbrains.ru/ Чтобы получить к ним доступ, нужно сначала зарегистрироваться, а потом пройти карантинный опрос. Курсы откроются в течение 1–3 дней.
Настольные игры
Шахматы, шашки, лото, монополия, уно, алиас, пазлы, разнообразные игры-ходилки — все, что душе угодно. Совместные игры помогут вам весело и с пользой провести семейный досуг.
Совместный просмотр фильмов
Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, «Кинопоиск HD» и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса. Это уникальная возможность посмотреть сериалы и фильмы, которые откладывались на потом. Так, онлайн-кинотеатр Okko запустил чат-бот с бесплатными подписками для тех, кто остался дома на карантине из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Чат-бот выдает промокод на пакет подписок «Оптимум» на 14 дней, предложением могут воспользоваться все пользователи, которые не имеют действующей подписки. В свою очередь, онлайн-кинотеатр Ivi сообщил на своей странице «ВКонтакте» о введении месячной подписки стоимостью 1 рубль для новых пользователей, акция продлится в течение месяца. Онлайн-кинотеатр Premier предоставил бесплатный доступ к контенту, произведенному ресурсами холдинга «Газпром-медиа». Сервис «КиноПоиск HD» также сообщил, что открывает бесплатный доступ к контенту до конца апреля для всех пользователей, не имеющих подписку на данный момент. Аналогичное решение сроком на месяц принял онлайн-сервис more.tv.

Чтение книг
Еще один плюс домашней изоляции, это возможность взяться за книгу. Причем не имеет значения, что именно вы читаете — фантастику, детективы, женские романы или же книги для саморазвития. Любая книга принесет вам пользу! Мы нашли для вас 70 бесплатных электронных книг на разные темы: от прокачки памяти до теологии. Их можно читать на сайте, в приложении «Альпины» или скачать на свою читалку. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте Альпина.Книги и ввести промокод GIFT_STAYHOME. https://www.alpinabook.ru/
Заняться творчеством
Всегда мечтали научиться рисовать картины, шить, печь торты, но не находили на это времени? Карантин — прекрасный повод, чтобы осуществить мечту и научиться чему-то новому. Так что вспоминайте свои детские желания и скорее ищите видеоуроки.
Заняться домашними делами
Карантин карантином, а домашние обязанности еще никто не отменял. Затейте генеральную уборку, совместив ее с профилактическими мероприятиями против различных инфекций. Попросите ребенка убраться у себя в шкафу, на рабочем столе — то, на что у него не хватало времени в обычные дни.
Семейные прогулки на свежем воздухе
И, конечно же, не забывайте о прогулках на свежем воздухе. Ежедневные прогулки не только полезны, но и необходимы. Только не забывайте одеться по погоде, чтобы не замёрзнуть.
Полезные ссылки
Всем уже известно, что из соображений безопасности многие культурно-массовые мероприятия отменяются. Однако вместе с тем появилась возможность посещать многие музеи страны и мира онлайн.

ИА «Башинформ»
Теги: карантин, коронавирус
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