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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

31 марта завершается прием заявок на второй конкурс президентских грантов 2020 года

ОБЩЕСТВО

31 марта завершается прием заявок на второй конкурс президентских грантов 2020 года.

Некоммерческие организации Башкортостана могут получить гранты на реализацию социально значимых проектов.

На конкурс принимаются проекты некоммерческих неправительственных организаций по 13 направлениям.

социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;

охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;

поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;

поддержка молодёжных проектов;

поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;

поддержка проектов в области культуры и искусства;

выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства;

сохранение исторической памяти;

защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключённых;

охрана окружающей среды и защита животных;

укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;

развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;

развитие институтов гражданского общества.

Можно подать не более одной заявки на одно направление конкурса.

Ресурсный центр НКО Аппарата Общественной палаты республики оказывает консультационную, методическую и информационную поддержку участникам и победителям конкурса. Для того чтобы НКО могли правильно оформить заявки, центр бесплатно проводит зональные обучающие семинары в городах и районах Башкортостана, а также приглашает в Уфу еженедельно по пятницам на экспресс-рассмотрения заявок, в рамках которых представители могут лично пообщаться с экспертами и задать интересующие вопросы.

Ближайшая встреча состоится в пятницу, 20 марта. Обязательна регистрация по телефону 218-12-52 или по электронной почте nko-rb@mail.ru. Место проведения: ул. З. Валиди, 40, каб. 420. При себе необходимо иметь распечатанную заявку на конкурс.

﻿«Не все идеи можно осуществить только на энтузиазме, нужны и финансовые ресурсы, — отмечает главный специалист Ресурсного центра Гузель Кадырова. — Собрать всю необходимую сумму в небольшом городке или поселке не всегда удается. Поэтому все больше социальных активистов из регионов обращаются за финансовой поддержкой в Фонд президентских грантов. Некоторые представители НКО неравнодушны к проблемам общества и начинают в рамках одного проекта пытаться решить сразу много проблем, распыляться. Мы рекомендуем все-таки выбрать определенную группу людей, на которых направлен проект. Это будет более эффективно».
По словам специалиста, проект должен показывать в первую очередь потенциальную пользу для общества, а не выглядеть как способ заработка для команды проекта, иначе федеральные эксперты не одобрят заявку.

Заявки на конкурс подаются в электронном виде, на сайте президентскиегранты.рф необходимо завести личный кабинет и заполнить информацию по форме.

Гульфия Акулова
Теги: конкурс, президентские гранты
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