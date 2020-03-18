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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров о фейках: Мы ведём борьбу с очень враждебной информационной атакой

ПОЛИТИКА
Фото: пресс-служба главы Башкортостана

Радий Хабиров о фейках: Мы ведём борьбу с очень враждебной информационной атакой Фото: пресс-служба главы Башкортостана

Сегодня на заседании оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в республике Радий Хабиров в очередной раз уделил особое внимание теме фейковых новостей, вызывающих панические настроения у населения. По его словам, сейчас идет борьба не только с паникой, но и с очень враждебной информационной атакой.

«Поток фейковой информации сейчас идёт двумя вариантами. Естественным образом — это недоумки, болтливые и недалёкие люди. Но есть и преднамеренное, целенаправленное распространение и таргетирование информации. Цель понятна — это дестабилизация обстановки, удар по стране, власти. Наша задача — аккуратно развенчивать всевозможные паникерские и лживые новости, заполнять информационную среду позитивной повесткой. Мы уверенно и спокойно относимся к надвигающейся угрозе, но жизнь в целом идет вперёд», — отметил глава Башкортостана.
Председатель совета директоров ОАО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов рассказал, что лживая информация распространяется в том числе через социальные сети и мессенджеры. «В России и других странах уже есть задержанные за эту деятельность. Сейчас актуален новый термин «инфодемия» — эпидемия вируса глупости и подлости среди тех, кто распространяет лживые новости или наживается на этой ситуации», — ввел новое понятие спикер.

Ростислав Мурзагулов призвал СМИ и жителей опираться только на официальную информацию от федерального и республиканского оперативного штабов, а также Всемирной организации здравоохранения.

Азат Гиззатуллин
Теги: Радий Хабиров, коронавирус
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