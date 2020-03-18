Госдума приняла во втором чтении законопроект о продаже лекарств через интернет
Госдума приняла во втором чтении законопроект о продаже лекарств через интернет Фото: ИА «Башинформ»
Госдума 18 марта приняла в основном чтении законопроект об онлайн-продаже безрецептурных лекарств и медицинских препаратов.
Право дистанционной продажи появится лишь у аптечных организаций, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность и разрешение от Росздравнадзора.
Порядок выдачи таких разрешений, как и порядок дистанционной торговли в целом, установит правительство.
Законопроект позволяет продавать онлайн только лекарства, которые отпускаются без рецепта. Документ запрещает продавать онлайн наркотические и психотропные лекарства, а также медикаменты, в составе которых содержится выше 25% этилового спирта.
Третье чтение запланировано на 19 марта.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств. Об этом он сообщил на совещании по ситуации с коронавирусом Covid-19 в стране с членами правительства.
Путин также отметил, что в указе содержится предложение внести изменения в закон о повышении ответственности за изготовление контрафакта.
«Прошу правительство внести необходимые предложения по изменению в нормативную базу, в закон о повышении ответственности за контрафакт, чтобы никому в голову не приходило воспользоваться ситуацией и снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения», — заявил он.
По словам президента, вопрос о дистанционной продаже лекарств важен для семей, которые находятся на карантине.