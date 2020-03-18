Фото: ИА «Башинформ» Госдума приняла во втором чтении законопроект о продаже лекарств через интернет Фото: ИА «Башинформ»

Госдума 18 марта приняла в основном чтении законопроект об онлайн-продаже безрецептурных лекарств и медицинских препаратов.

Право дистанционной продажи появится лишь у аптечных организаций, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность и разрешение от Росздравнадзора.

Порядок выдачи таких разрешений, как и порядок дистанционной торговли в целом, установит правительство.

Законопроект позволяет продавать онлайн только лекарства, которые отпускаются без рецепта. Документ запрещает продавать онлайн наркотические и психотропные лекарства, а также медикаменты, в составе которых содержится выше 25% этилового спирта.

Третье чтение запланировано на 19 марта.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств. Об этом он сообщил на совещании по ситуации с коронавирусом Covid-19 в стране с членами правительства.

Путин также отметил, что в указе содержится предложение внести изменения в закон о повышении ответственности за изготовление контрафакта.

«Прошу правительство внести необходимые предложения по изменению в нормативную базу, в закон о повышении ответственности за контрафакт, чтобы никому в голову не приходило воспользоваться ситуацией и снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения», — заявил он.

По словам президента, вопрос о дистанционной продаже лекарств важен для семей, которые находятся на карантине.