Два башкирских вуза вошли в рейтинг влиятельности университетов России, составленный агентством RAEX. Уфимский государственный нефтяной технический университет занял 49 место, Башкирский государственный университет — 68-е.

Рейтинг влияния вузов на общество составлялся впервые. В перечень вошли 75 учебных заведений. При определении влияния на общество учитывались вклад вуза в формирование элит, его роль в научном сообществе, авторитет вуза среди молодежи и воздействие на интернет-аудиторию.

Рейтинг базируется только на объективной статистике российских и зарубежных источников; субъективные опросы экспертов не проводились. Источниками информации являлись анкеты вузов и данные независимых источников: Мониторинг трудоустройства выпускников Минобрнауки РФ, база Web Of Science Core Collection, Wikipedia, компания веб-аналитики Alexa, социальные сети VK и Facebook и собственные данные агентства.