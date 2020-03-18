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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Два башкирских вуза вошли в рейтинг влиятельности университетов России

ОБЩЕСТВО

Два башкирских вуза вошли в рейтинг влиятельности университетов России, составленный агентством RAEX. Уфимский государственный нефтяной технический университет занял 49 место, Башкирский государственный университет — 68-е.

Рейтинг влияния вузов на общество составлялся впервые. В перечень вошли 75 учебных заведений. При определении влияния на общество учитывались вклад вуза в формирование элит, его роль в научном сообществе, авторитет вуза среди молодежи и воздействие на интернет-аудиторию.

Рейтинг базируется только на объективной статистике российских и зарубежных источников; субъективные опросы экспертов не проводились. Источниками информации являлись анкеты вузов и данные независимых источников: Мониторинг трудоустройства выпускников Минобрнауки РФ, база Web Of Science Core Collection, Wikipedia, компания веб-аналитики Alexa, социальные сети VK и Facebook и собственные данные агентства.

ИА «Башинформ»
Теги: вузы, рейтинг
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