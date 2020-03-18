Фото: onf.ru «Молодежка ОНФ» начала информкампанию перед голосованием по поправкам в Конституцию РФ Фото: onf.ru

В Башкортостане участники команды «Молодежки ОНФ» посетят населенные пункты Ишимбайского, Кармаскалинского, Стерлитамакского, Мелеузовского, Аургазинского районов, где расскажут жителям о важности изменений основного закона страны и призовут проявить гражданский долг и обязательно проголосовать. Общероссийский народный фронт заключил соглашение с Центральной избирательной комиссией России о сотрудничестве и взаимодействии по информационно-разъяснительному сопровождению общероссийского голосования по вносимым в Конституцию РФ поправкам.

Как рассказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова, электронное голосование по поправкам в Конституцию возможно только в Москве, в других регионах такие технологии не могут быть использованы. Активисты ОНФ во всех субъектах страны делают всё для того, чтобы люди знали, что состоится общероссийское голосование, знали, где они могут проголосовать, как они могут проголосовать, а также имели возможность ознакомиться с поправками, которые предложены президентом.