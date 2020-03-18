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Газовики предлагают минимизировать посещение центров обслуживания в период заболеваний

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

Компания «Газпром межрегионгаз Уфа» — управляющая организация «Газпром газораспределение Уфа» информирует своих потребителей о том, что основную часть вопросов, связанных с оказанием услуг по газификации, техническим обслуживанием и ремонтом газового оборудования, расчетами за поставку газа, можно решить удаленно, без посещения единых центров обслуживания. В связи с этим газовая компания рекомендует своим клиентам максимально использовать дистанционный метод взаимодействия со специалистами, чтобы не допустить распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Всю контактную информацию с указанием телефонов единых центров обслуживания по республике можно найти в специальном разделе на сайте компании.

Заявку на заключение договора о подключении к сетям газораспределения можно подать заявку через «Личный кабинет» заявителя.

Кроме того, в компании работает единая справочная служба по федеральному многоканальному номеру: 8 (800) 347-88-00 (бесплатно со стационарных по РБ) и для звонков с мобильного 8 (987) 471-71-04 (по тарифам операторов). Специалисты готовы оказать консультацию, а также организовать решение вопросов, связанных с газификацией, ремонтом, заменой и техническим обслуживанием газового оборудования. Аварийные заявки принимаются по телефонам: 04, 104 (по мобильной связи).

Произвести оплату, просмотреть начисления, передать показания за потребленный газ можно через сервис «Личный кабинет» ООО «Газпром межрегионгаз Уфа».

Как отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» — управляющей организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Альберт Лукманов, все единые центры обслуживания населения по республике Башкортостан работают в обычном режиме, сотрудники придерживаются соответствующих мер профилактики коронавируса. Тем не менее, использование онлайн-сервисов – оптимальное решение для безопасности самих абонентов.

ИА «Башинформ»
Теги: Газпром межрегионгаз Уфа
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