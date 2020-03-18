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В Уфе продают максимум пять масок в одни руки по шесть рублей

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В Уфе продают максимум пять масок в одни руки по шесть рублей Фото: автор

В Уфе 18 марта на брифинге по ситуации с коронавирусом министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин озвучил, что в госаптеки «Башфармации» завезли 15 тысяч медицинских масок. По его словам, поступившие в республику одноразовые медицинские маски будут распределены «между сетью аптек с акцентом на Уфу».

Корреспондент агентства «Башинформ» утром 18 марта посетила «Госаптеку» на Батырской.

«Удалось купить пять медицинских масок по шесть рублей за одну штуку. В ходе общения с продавцом-консультантом, выяснилось, что больше пяти масок одному человеку в сутки не купить. Эти изделия завезли конкретно в эту аптеку накануне. За мной стоял пенсионер, он тоже спросил про маски. Ему ответили, что осталось всего три штуки — уже все продали со вчерашнего вечера и сегодняшнего утра. Очереди за масками не было», — сообщила журналист.

Сотрудница единой справочной службы «Башфармации» не смогла предоставить общую картину по городу, где есть маски, а где уже они закончились, предложила «точечно» обзванивать аптеки. Кроме того, прозвучала информация о том, что горожане делали предзаказы на маски. Также она сообщила, что по республике всего 350 филиалов госаптек, а в Уфе — порядка 35.

Корреспондент обзвонила несколько городских госаптек. Везде ситуация разная. Так, на Заки Валиди сотрудница аптеки ответила, что маски есть, но сколько — не уточнила, добавив, что выдаются также максимум пять штук на руки. В одном из филиалов на проспекте Октября маски уже закончились. На Цюрупы и Борисоглебской только ожидается завоз.

Как информировало агентство «Башинформ», с 18 марта в Башкирии начинается производство медицинских масок многоразового использования из марли. Марлевые маски будут изготавливаться на территории ГУП БХП «Агидель» и реализоваться через сеть государственных аптек. В каждой упаковке будет лежать по три маски.

Ксения Калинина
Теги: маски, аптека, коронавирус
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