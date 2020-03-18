В Уфе на БХП «Агидель» будут ежедневно производить 3000 многоразовых марлевых масок
Фото: БХП «Агидель»
В Уфе на БХП «Агидель» будут ежедневно производить 3000 многоразовых марлевых масок Фото: БХП «Агидель»
В Уфе на ГУП Башкирские художественные промыслы «Агидель» начато производство медицинских масок многоразового использования из марли.
Здесь будут ежедневно производить 3000 марлевых масок.
Реализация начинается уже с сегодняшнего дня в Госаптеках по цене 70 рублей за три штуки.
«Марлевые маски можно использовать многократно, — подчеркнул сказал сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Забелин. — Как и одноразовые маски, срок ношения марлевых масок не должен превышать два-три часа. Все, что понадобится сделать после их ношения — это провести дезинфекционную обработку , постирать их с мылом, прокипятить, высушить и прогладить горячим утюгом».
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