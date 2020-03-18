Минобр Башкирии сообщил о переносе сроков проведения ЕГЭ

Минобразования и науки Башкирии сообщило о переносе сроков проведения единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена по образовательным программам среднего общего образования для лиц, заявившихся на участие в досрочном периоде.

Они будут сдавать экзамены в одно время с выпускниками этого года — с 25 мая по 29 июня. Именно на это время приходится основной период государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования.

Ранее планировалось, что досрочный этап пройдет с 20 марта по 13 апреля.

Напомним, в Башкирии работает «горячая линия» по вопросам проведения единого государственного экзамена.

Телефон: 8 (347) 218-03-81, 218-03-28.

Как сообщил «Башинформ», с 18 марта глава Башкирии Радий Хабиров ввел режим повышенной готовности в республике для предотвращения возможного распространения коронавирусной инфекции.