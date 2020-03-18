Руководитель республики дал поручение Министерству образования региона обеспечить подготовку педколлективов к вариантам дистанционного обучения. Вузам и ссузам поручено перевести образовательный процесс в дистанционный режим.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в регионе введен режим повышенной готовности по коронавирусу .

Общеобразовательные учреждения республики должны были уйти на каникулы с 23 по 30 марта.

Весенние школьные каникулы в Башкирии из-за коронавируса продлены до 6 апреля. Такое решение принял Глава республики Радий Хабиров для предотвращения возможного распространения коронавирусной инфекции.

Гульфия Акулова

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