Весенние школьные каникулы в Башкирии из-за коронавируса продлены до 6 апреля
Весенние школьные каникулы в Башкирии из-за коронавируса продлены до 6 апреля Фото: Валерий Шахов
Весенние школьные каникулы в Башкирии из-за коронавируса продлены до 6 апреля. Такое решение принял Глава республики Радий Хабиров для предотвращения возможного распространения коронавирусной инфекции.
Общеобразовательные учреждения республики должны были уйти на каникулы с 23 по 30 марта.
Ранее «Башинформ» сообщал, что в регионе введен режим повышенной готовности по коронавирусу.
Руководитель республики дал поручение Министерству образования региона обеспечить подготовку педколлективов к вариантам дистанционного обучения. Вузам и ссузам поручено перевести образовательный процесс в дистанционный режим.