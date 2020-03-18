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В Башкирии вновь растет количество заболевших ОРВИ и гриппом

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии вновь растет количество заболевших ОРВИ и гриппом Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии вновь растет количество заболевших ОРВИ и гриппом, сообщил сегодня на брифинге в Министерстве здравоохранения начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Роспотребнадзора по РБ Олег Мавлютов.

«Первоначальная волна ОРВИ и гриппа шла на спад, но в последнее время вновь отмечается небольшое нарастание заболевания, — отметил представитель ведомства. — Болеют как взрослые, так и дети. Наступающие весенние каникулы очевидно дадут возможность разобщения и снижения заболевания среди детей. Но на этом фоне нельзя забывать о коронавирусной инфекции, потому что она может скрываться под маской гриппа и ОРВИ. Всегда необходимо соблюдать настороженность, меры профилактики — правила личной гигиены, мытье рук, ношение маски».

За прошедшую неделю в Башкортостане зарегистрировано 26 184 случая заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе у детей — 16 431 случай.

Эпидемический порог превышен на 7,8%. Повышение эпидпорога наблюдается только среди взрослого населения.

За минувшие сутки в республике гриппом и ОРВИ заболели 20 человек . Зафиксирован 261 вызов скорой медпомощи к гражданам с подозрением на ОРЗ и ОРВИ. В настоящее время под наблюдением на домашнем амбулаторном режиме находятся 9 человек с острым респираторным заболеванием. Установлено 30 случаев внебольничной пневмонии. Все они обследованы на коронавирусную инфекцию и госпитализированы, сказал министр здравоохранения Максим Забелин.

Гульфия Акулова
Теги: здравоохранение, грипп, ОРВИ
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