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Ушел из жизни ученый и общественный деятель Халиль Барлыбаев

ОБЩЕСТВО

На 77-м году ушел из жизни доктор экономических и философских наук, профессор, заслуженный экономист Республики Башкортостан, научный сотрудник института философии РАН, депутат Госдумы третьего созыва Халиль Барлыбаев.

Халиль Абубакирович Барлыбаев родился 5 января 1944 года в с. Юмашево Баймакского района Башкирской АССР. В 1972 году окончил экономический факультет МГУ им. Ломоносова.

В 1976 — 1989 годах преподавал на кафедре политэкономии Башкирского государственного университета.

В 1990-1992 годы заведовал экономическим отделом Совета министров Республики Башкортостан.

В 1992-1994 — председатель Фонда имущества Республики Башкортостан.

В 1994-1995 — председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по управлению государственной собственностью.

В 1995—1999 — проректор по экономике Башкирского государственного университета.

В декабре 1999 года был избран депутатом Государственной Думы РФ третьего созыва по Сибайскому избирательному округу Республики Башкортостан, выдвигался избирательным блоком «Отечество — Вся Россия», был членом депутатской группы «Регионы России», заместителем председателя Комитета Государственной Думы по собственности.

Автор многочисленных научных трудов.

ИА «Башинформ»
Теги: утраты
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