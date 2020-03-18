Ушел из жизни ученый и общественный деятель Халиль Барлыбаев
На 77-м году ушел из жизни доктор экономических и философских наук, профессор, заслуженный экономист Республики Башкортостан, научный сотрудник института философии РАН, депутат Госдумы третьего созыва Халиль Барлыбаев.
Халиль Абубакирович Барлыбаев родился 5 января 1944 года в с. Юмашево Баймакского района Башкирской АССР. В 1972 году окончил экономический факультет МГУ им. Ломоносова.
В 1976 — 1989 годах преподавал на кафедре политэкономии Башкирского государственного университета.
В 1990-1992 годы заведовал экономическим отделом Совета министров Республики Башкортостан.
В 1992-1994 — председатель Фонда имущества Республики Башкортостан.
В 1994-1995 — председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по управлению государственной собственностью.
В 1995—1999 — проректор по экономике Башкирского государственного университета.
В декабре 1999 года был избран депутатом Государственной Думы РФ третьего созыва по Сибайскому избирательному округу Республики Башкортостан, выдвигался избирательным блоком «Отечество — Вся Россия», был членом депутатской группы «Регионы России», заместителем председателя Комитета Государственной Думы по собственности.
Автор многочисленных научных трудов.