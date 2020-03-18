Школьникам расскажут, как получить конкурентоспособное высшее образование











С 21 по 29 марта в Уральском федеральном университете дни открытых дверей пройдут в дистанционной форме.

Во время весенних каникул Уральский федеральный университет откроет свои двери для будущих абитуриентов. В ходе дней открытых дверей институтов УрФУ с 21 по 29 марта школьники и выпускники колледжей узнают о возможностях, которые предлагает сегодня один из ведущих российских вузов.

Для будущих абитуриентов представители вуза в формате он-лайн трансляций подробно расскажут о направлениях подготовки бакалавриата и специалитета. В ходе встреч можно будет сравнить разные направления, исходя из набора ЕГЭ и интересов и увлечений каждого, уточнить о возможностях занятий спортом и творчеством. И, конечно, узнать о нюансах получения высшего образования и карьерных перспективах, которые ждут человека после окончания университета.

По словам руководителя центра нового приема УрФУ Юлии Поповой, абитуриенты смогут получить развернутую информацию об университете и возможностях, которыми он сегодня располагает: от мощного профессорско-преподавательского состава, современного учебно-научного оборудования, тесных связях с работодателями и наличия венного учебного центра до спортивных объектов, внеучебной деятельности и условий проживания в общежитии. Все это позволяет студентам увлеченно учиться и заниматься наукой.

«Наши специалисты всегда готовы сориентировать абитуриентов в вопросе выбора направления подготовки и подсказать, что нужно предпринимать для того, чтобы повысить шансы поступления в вуз. К примеру, повысить результат при сдаче ЕГЭ помогут специальные курсы, которые проводят в университете. И, конечно, мы озвучим, перечень индивидуальных достижений, которые будут учитываться при поступлении в университет в предстоящую приемную кампанию. Традиционный формат мероприятия дней открытых дверей будет изменен, встречи в 12 институтах пройдут в виде он-лайн трансляций, поэтому для участия необходима регистрация на сайте университета﻿. В ходе трансляции можно будет задать все интересующие вопросы в электронном виде», — говорит Юлия Попова.

Напомним, Уральский федеральный университет является одним из крупнейших образовательных учреждений высшего профессионального образования России. УрФУ сегодня воплощает принцип универсальности образования: соединяет весь спектр технического, естественнонаучного, экономического и гуманитарного образования, становится центром научной и образовательной жизни, а также социального проектирования и инновационной активности.

В УрФУ располагает широким спектром направлений подготовки и образовательных программ. Обучение осуществляется по 93 направлениям бакалавриата, 88 направлениям магистратуры и 23 специальностям. Вуз имеет в своем арсенале 487 образовательные программы. В 2020 году университет предлагает абитуриентам 6 380 бюджетных мест (3 804 в бакалавриате, 483 в специалитете и 2 093 в магистратуре).