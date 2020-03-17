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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Владимир Путин подписал указ о дне голосования по поправкам в Конституцию

ПОЛИТИКА

Президент России Владимир Путин подписал указ «О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации». Оно пройдет в день рождения Владимира Ленина – 22 апреля. Так как эта дата выпадает на среду, то день голосования будет выходным и нерабочим.

В тексте официального документа за подписью главы государства говорится о выносе на голосование вопроса: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».

Однако на встрече с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой президент страны обозначил один нюанс.

«Имея в виду непростую эпидемиологическую ситуацию, которая складывается в мире и так или иначе, не так остро, как в других странах, тем не менее, затрагивает нашу страну, мы будем проводить это голосование только в том случае, если эта ситуация позволит проводить подобные мероприятия. Потому что при всей важности изменений в Основной закон страны нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан», — сказал Владимир Путин.

ИА «Башинформ»
Теги: голосование, 22 апреля, Конституция РФ
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