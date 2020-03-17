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Жители Башкирии, застрявшие на границе из-за коронавируса, доставлены в Уфу

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Фото: ИА «Башинформ»

13 жителей Башкирии, в том числе и 70-летняя женщина, застрявшие на узбекско-казахстанской границе из-за коронавируса, прибыли в Уфу. Еще двое – в Оренбург. В автобусе всем эвакуированным раздали воду и дезинфицирующие салфетки.

Ранее сообщалось о том, что 15 человек из Башкирии были сняты с поезда на границе Узбекистана и Казахстана по причине карантинного режима в Казахстане. Администрация главы Башкирии связалась с представителями консульства, решила дипломатические процедуры и организовала доставку людей на родину из города Соль-Илецк.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, своих не бросаем, граница, Казахстан
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