Фото: Соцсети Зачем уфимцы в разгул коронавируса скупают гречку и туалетную бумагу? Фото: Соцсети

Сегодня в уфимских супермаркетах и небольших магазинах с трудом можно найти королеву всех круп – гречку. Также в дефиците туалетная бумага. На фоне разгула новой коронавирусной инфекции полки магазинов с этими товарами опустели. И такая картина, к сожалению, по всей стране.

Практикующий психолог Елена Садыкова отметила, что такое поведение уфимцев и всех россиян называется «охранительным».

«Тревогу легче переживать, если делаешь хоть что-то, чтобы выжить в ситуации грозящей опасности. Я запасаюсь продуктами — значит, я уже в какой-то степени контролирую происходящее. При тревожных расстройствах у человека возникает охранительное поведение — психика изобретает собственные правила, следуя которым человек ощущает себя в безопасности. И вот эти попытки «купить себе гарантию выживания» можно отнести к такому поведению», — объяснила специалист.

Однако психолог видит в подобном поведении проблемы — эти действия успокаивают ненадолго. Уровень напряжения очень быстро возвращается к прошлым значениям и идет на увеличение.

«А еще эти набеги на магазины и создание дефицита — примета прошлых кризисов, отсылка к коллективным травмам, которые мы переживаем до сих пор, — говорит Елена Садыкова. — Мы не знаем другого способа проживать эти моменты, поэтому традиционно закупаемся одинаковыми продуктами. Даже в этой одинаковости — след советского прошлого. Ведь сейчас можно купить что угодно, но мы предпочитаем на всякий случай делать ровно то же, что и все остальные».