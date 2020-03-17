Битва за русский Север: Как жители Башкирии помогли сорвать блицкриг Гитлера в Заполярье

Фото: Национальный архив РБ Фото: Национальный архив РБ

Все сроки, назначенные Гитлером для захвата советского Заполярья, провалились. В составе морской пехоты Северного флота против фашистов стояли насмерть уроженцы Башкирии. Об их подвигах поведала газета «Красная Башкирия» в октябре 1942 года. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

Осень 1942 года. На Дальнем Севере, как и на других боевых рубежах страны, шла война. Уже второй год Заполярье стало ареной ожесточенных боев с фашистскими ордами, рвущимися к богатствам Советского Севера и к его жемчужине Мурманску. Но все попытки немцев захватить Мурманск наталкивались на железную стойкость советских воинов, на непоколебимую мощь нашего Северного флота.

Все сроки, назначенные Гитлером для захвата Заполярья и Мурманска, – провалились. По-прежнему на сопках Заполярья развевались советские знамена. У подножья сопок нашли свои могилы отборные гитлеровские и маннергеймовские дивизии, сотни вражеских кораблей поглотило в своей пучине Баренцево море.

В составе морской пехоты Северного флота было немало бойцов и командиров – уроженцев Башкирии. Так, младший сержант Сахей Субхангулов из Стерлитамакского района командовал отделением. Осуществляя активные операции, его отделение выдвинулось далеко вперед и заняло круговую оборону. Трижды крупные силы немцев бросались в атаку и трижды откатывались назад, оставляя на мшистой земле десятки трупов своих солдат. Во время боя Субхангулов успевал не только командовать отделением, но и лично «снимать» вражеских автоматчиков. А когда в бою ранили командира взвода, Сахей под градом вражеских пуль вынес его из-под огня и принял на себя командование. Только в этом бою Субхангулов лично истребил 30 гитлеровцев.

Сержант Вали Мурзабаев родился в деревне Ибраево Макаровского района. В одном из жарких боев с фашистами его отделение уничтожило два вражеских пулеметных гнезда, перебило много немцев и захватило значительные трофеи. Сам Вали истребил 14 гитлеровцев, продолжают в газете рассказ о подвигах уроженцев Башкирии в Заполярье.

Алексей Акшинцев из Ленинского хутора Куюргазинского района мощным огнем своего пулемета перебил более 80 немцев, а его соратник – Константин Сторублевкин из Красноусольска – уничтожил винтовкой 20 немцев. Эти храбрые бойцы из Башкирии награждены орденами Красной Звезды.

Мужественно сражался с врагами уроженец Бакалинского района Михаил Фомин. Будучи в пулеметном расчёте, он метким огнем истребил около 30 фашистов, пробил брешь в неприятельской обороне и обеспечил продвижение своей части вперед. Михаил Фомин награжден медалью «За отвагу». Мастеру пулеметной стрельбы командование доверило противотанковую пушку, которой Фомин овладел в совершенстве и бил из нее фашистов так же отлично, как и из своего пулемета.

Всю силу и крепость советских ударов чувствовали на своей шкуре фашисты от бойцов – уроженцев Башкирии – Павла Пенкина и Сибагата Янбаева. На счету Пенкина было свыше 20 гитлеровцев. Янбаев из пулемета уничтожил 10 немцев и 8 сразил огнем винтовки. Пенкин и Янбаев награждены медалями «За отвагу».

Беззаветную смелость в схватках с фашистами показали Абдрахман Садыков, уроженец Утягановского сельсовета Кармаскалинского района, Иван Сабанцев из деревни Сахановка и Дмитрий Лисицин из деревни Покровка Куюргазинского района, Дмитрий Ракитин из села Воскресенска, они проявили себя в бою настоящими патриотами и доблестными воинами.

В своем письме на имя Областного Комитета партии верные сыны башкирского народа – бойцы и командиры морской пехоты Северного флота писали: «Ваши земляки мстят кровавому палачу Гитлеру за разграбленные наши города и села, за слезы и муки отцов, матерей и детей, за пролитую кровь народа… Земляки! Мы заверяем вас, что будем стоять насмерть! Ни метра советской территории не отдадим немцам! Будем еще больше укреплять воинскую дисциплину и с честью отстаивать наши северные коммуникации!».

«Слава отважным бойцам морской пехоты Северного флота, пронесшим за Полярный круг честь и гордость орденоносной Башкирии! Слава башкирским батырам на Западе, под Сталинградом и на Юге, с оружием в руках защищающим честь и независимость родной земли!» — отмечают в газете 17 октября 1942 года.

Напомним, в июне 1941-го немецкое командование планировало захватить важный стратегический пункт на Севере — Мурманск и Кировскую железную дорогу, разгромить базы Северного флота СССР и завладеть Кольским заливом. За три с лишним года войны немцы так и не смогли ни на метр приблизиться к Мурманску с рубежей, на которых их остановила советская заполярная дивизия. Можно сказать, что именно в Заполярье впервые был сорван блицкриг. По выражению Гитлера, за 3 года немцам так и не удалось пройти «смешные» 100 километров до Мурманска, в то время как советские войска за три недели — с октября по ноябрь 1944 года не только разгромили группировку противника в Заполярье, но и освободили соседнюю страну — Норвегию.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.