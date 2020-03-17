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Галия Мухамедьянова: «Изменения в Конституцию возможны только при поддержке народа»

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

Галия Мухамедьянова: «Изменения в Конституцию возможны только при поддержке народа» Фото: ИА «Башинформ»

Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию. Однако от итогов Всероссийского голосования 22 апреля года зависит, вступят ли поправки в силу или нет.

Комментирует заместитель Председателя Общественной палаты Республики Башкортостан Галия Мухамедьянова:

﻿«Я считаю, что это правильное решение — внести поправки к нашему основному закону. Они назрели. Время изменилось. Естественно, постановления, законы тоже должны меняться в соответствии со временем. По моему мнению, весь этот процесс выстроен очень корректно. Сначала проводились общественные обсуждения внесения поправок в Конституцию РФ в общественных советах при муниципалитетах, в Общественных палатах регионов, в Общественной палате России. Все неравнодушные и активные граждане имели возможность направить свои предложения по изменению Конституции. Затем Конституционный суд поддержал поправки к Конституции. Но и это еще не последняя инстанция. 22 апреля каждый из нас тайно, на законных основаниях, сможет проголосовать, согласен ли он с предложенными поправками или нет. Настало время не только говорить и обсуждать изменения в главный закон страны, но и совершать какие-то действия. Как человек, который всю жизнь прожил и проработал в этой стране, который воспитал своих детей здесь, конечно, пойду на голосование».

ИА «Башинформ»
Теги: Конституция РФ
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