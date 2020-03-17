Фото: ИА «Башинформ» В Правительстве Башкирии сообщили о возможной отмене Фольклориады в Уфе из-за коронавируса Фото: ИА «Башинформ»

Сегодня на президиуме правительства первый заместитель премьер-министра РБ Андрей Назаров сообщил, что предстоящая Фольклориада в Уфе может быть отменена или перенесена из-за коронавируса.

По его словам, вопрос об отмене или переносе мероприятия официально остается открытым. Окончательное решение будет принято в мае на заседании в Мексике.

«Мы осторожничаем. И пока финансирование не задействуем. Шансов проведения мало», — цитируют Андрея Назарова «Вести-Башкортостан».

Напомним, крупнейший международный фестиваль традиционной культуры — VI Всемирная Фольклориада CIOFF должен пройти в республике с 18 июля по 1 августа.