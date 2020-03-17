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Верховный суд Башкирии оставил в силе оправдательный приговор Александру Филиппову

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

Верховный суд Башкирии оставил в силе оправдательный приговор Александру Филиппову Фото: ИА «Башинформ»

Приговор бывшему вице-мэру Уфы Александру Филиппову и экс-начальнику управления капстроительства Марату Гарееву оставили без изменений.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что Октябрьский районный суд Уфы 9 декабря 2019 года оправдал чиновников, которые обвинялись в растрате 1,6 млрд рублей. Как считает следствие, Филиппов и Гареев превысили должностные полномочия во время реализации федеральной программы по переселению из аварийного жилья. Бывшие сотрудники администрации заключили 50 договоров с инвесторами, согласно которым должны были профинансировать переселение и снос аварийного фонда.

Также Александра Филиппова ранее освободили от штрафа по делу об уплате налогов. Весной суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей. Осенью приговор был отменен.

Прокуратура обжаловала оправдательный приговор бывшего заместителя главы уфимской администрации Александра Филиппова и экс-начальника управления капитального строительства Марата Гареева.

«Оправдательный приговор Филиппову и Гарееву оставлен без изменения», – сообщили ТАСС в объединённой пресс-службе судов республики.

ИА «Башинформ»
Теги: Верховный суд РБ, администрация Уфы, Александр Филиппов
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