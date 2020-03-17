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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Изменение Конституции открывает новую возможность для переизбрания Владимира Путина

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

Изменение Конституции открывает новую возможность для переизбрания Владимира Путина Фото: ИА «Башинформ»

Изменение Конституции открывает новую возможность для переизбрания президента Владимира Путин, считает председатель Общественной палаты Республики Башкортостан по инфраструктурному и территориальному развитию, вопросам безопасности, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству Анатолий Дубовский:

﻿«Главная поправка к Конституции Российской Федерации, которая мне импонирует, это поправка о том, что дается возможность Путину идти на выборы в 2024 году. Я считаю, что Владимир Владимирович еще не все сделал для того, чтобы усилить, укрепить нашу Российскую Федерацию. До 2000 года, пока не пришел Путин, во всем в России царило наплевательское отношение. Мы говорили о том, что страну разваливают, надо ее собирать. Пришел Владимир Владимирович Путин, началась другая эпоха. Я сам это почувствовал, что пришел человек, который беспокоится о сохранении и укреплении Российской Федерации. Но есть еще непочатый край работы, не все он еще успел. Считаю, что на полпути нельзя останавливаться. Я буду голосовать за поправки к Конституции».

ИА «Башинформ»
Теги: Конституция РФ
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