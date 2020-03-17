Фото: ИА «Башинформ» Многие поправки в Конституцию направлены на защиту простых людей - Гульназ Кульсарина Фото: ИА «Башинформ»

Конституционный суд России признал соответствующим основному закону страны закон о поправке к Конституции, который проверялся по запросу президента России Владимира Путина после того, как глава государства подписал его, сообщает ТАСС.

Комментирует председатель комиссии по здравоохранению, социальной политике, вопросам семьи, детства и взаимодействию со СМИ общественной палаты РБ Гульназ Кульсарина.

﻿«Сегодня стало известно,что Конституционный суд подтвердил законность поправок к нашему основному закону. Это говорит о том, что рабочая группа отработала на совесть. Было много споров, они и сейчас не утихают, но я считаю, что многие поправки направлены на защиту простых людей. Особенно важны пункты об индексации пенсий и социальных выплат, пособий. Забота о нуждающихся гражданах, закреплённая основным законом государства, очень важна. Я искренне рада за пункты о родных языках. В Конституции будет прописано, что государство гарантирует всем народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития; республики вправе устанавливать свои государственные языки, которые употребляются наравне с русским государственным в органах власти, госучреждениях республик. Эти и другие важные для народа поправки в Конституцию вступят в силу, если мы придем в избирательные участки и проголосуем. Призываю не оставаться в стороне, ведь в этом государстве жить нам, нашим детям».