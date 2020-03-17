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На один из районов Башкирии «посыпались» снежные блохи

ОБЩЕСТВО
Фото: стоп-кадр видео ГТРК «Башкортостан»/ Михаил Кривошеев | Видео: ГТРК «Башкортостан»

На один из районов Башкирии «посыпались» снежные блохи Фото: стоп-кадр видео ГТРК «Башкортостан»/ Михаил Кривошеев | Видео: ГТРК «Башкортостан»

В Учалинском районе Башкирии житель села Миндяк снял на видео «жукопад». Мужчина поделился записью с ГТРК «Башкортостан», а также рассказал, что вместе со снегом на земле оказались тысячи живых жуков.

На кадрах видно, что снег буквально усеян маленькими черными насекомыми. То, что они ползают, хорошо видно под лупой. Местный житель добавил, что раньше таких жуков в населенном пункте не было.

Агентство «Башинформ» обратилось за комментарием по поводу этих жуков к директору Зоологического музея Башгосуниверситета Михаилу Кривошееву. Эксперт, посмотрев видеозапись, предположил, что это ногохвостки.

«Остановлюсь на том, что это ногохвостки, которых ещё называют снежные блохи. Научное название насекомого — коллемболы. Конечно, со снегом они не выпадают, а просыпаются во время оттепели, мигрируют к местам кормления например. А питаются почвенными водорослями и растительной органикой. Размер их до пяти миллиметров. Видов много. С помощью хвоста хорошо прыгают, отсюда и название — снежные блохи, — пояснил Михаил Кривошеев. — У нас из морозостойких насекомых есть вот эти коллемболы, зимние комарики и ледничники, но их мало кто видит, обычно на них внимания не обращают».

По его словам, ногохвостки не представляют опасность ни для человека, ни для животных.

Ксения Калинина
Теги: насекомые, эксперт
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