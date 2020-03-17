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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Стартует второй конкурс грантов главы Башкортостана на сохранение и развитие языков

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Стартует второй конкурс грантов главы Башкортостана на сохранение и развитие языков Фото: ИА «Башинформ»

19 марта 2020 года Фонд содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан запускает прием заявок на второй грантовый конкурс главы республики, направленный на сохранение и развитие государственных языков и языков народов РБ.

В конкурсе могут принять участие некоммерческие организации и государственные и муниципальные бюджетные учреждения Башкортостана. К конкурсу также допускаются некоммерческие организации из других регионов России, проекты которых предусматривают сохранение и развитие башкирского языка за пределами РБ.

Тематика проектов, подаваемых на грант:

1) пропаганда и продвижение достижений культуры и искусства РБ в РФ и за рубежом;

2) создание и осуществление новых культурных, образовательных и научных проектов, направленных на сохранение, развитие, популяризацию государственных языков РБ и языков народов РБ, а также башкирского языка за пределами РБ;

3) исследование и разработка методик преподавания и изучения русского языка и литературы, башкирского языка и литературы, языков народов РБ;

4) сохранение культурного наследия башкирского народа за пределами республики, поддержка деятельности башкирских диаспор за рубежом по сохранению их национально-культурной идентичности;

5) расширение международных, культурных и научных связей и сотрудничества, взаимовыгодный обмен информацией и опытом в области преподавания и изучения родных языков;

6) увековечение памяти выдающихся деятелей, внесших значительный вклад в сохранение и развитие государственных языков РБ и языков народов РБ, а также в развитие республики.

Общая сумма финансирования проектов второго конкурса грантов составляет 50 млн. рублей.

Заявки на конкурс принимаются в электронном виде на сайте grant.openrepublic.ru в разделе «Конкурсы». Прием заявок продлится до 7 апреля 2020 года включительно.

Информацию о направлениях и тематике проектов, требованиях к участникам конкурса, условиях и порядке предоставления грантов можно изучить на сайте grant.openrepublic.ru в разделе «Документы».

Телефон для справок: +7 (347) 218-16-82.

ИА «Башинформ»
Теги: гранты
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