Фото: Олег Яровиков В администрации Уфы назвали самые разбитые дороги, а также условия для начала ремонта Фото: Олег Яровиков

Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин 17 марта на оперативном совещании в муниципалитете акцентировал внимание коллег на выполнении ямочного ремонта.

«Ямочный ремонт — одна из первоочередных задач. Это вопрос безопасности на дорогах. Особо опасные участки огораживайте, выставляйте предупреждающие знаки. Когда позволяют погодные условия, выполняйте максимально возможный объем», — заявил он.

Отмечается, что в администрацию приходит большое количество обращений и жалоб от жителей на неудовлетворительное состояние улиц Пугачева и Дагестанской.

«С наступлением благоприятных погодных условий на данных улицах будет заменен верхний слой асфальта», — сказал мэр города.

От уфимцев много обращений поступает и по улице Армянской. Сейчас там проводится ямочный ремонт. Здесь также при благоприятной погоде начнется ремонт дороги с мелкозернистым асфальтом большими картами.

Кроме того, через систему «Инцидент» горожане пожаловались на неудовлетворительное состояние дорог по улицам Ветошникова, Академика Курчатова, Шафиева и Р. Зорге.